Kayseri'de markette yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 kadın yakalandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gesi Mahallesi'ndeki bir markete para bozdurmak bahanesiyle gelen A.M. ve N.M. yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA