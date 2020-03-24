Kayseri'de mahkumlar maske üretimine başladı Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Kayseri Şehir Hastanesi için maske üretiyor.

Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Kayseri Şehir Hastanesi için maske üretiyor.

Dünyada yoğun olarak görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede de önemli ihtiyaç haline gelen maske üretimine, cezaevinde kalan hükümlüler de katkı sağlıyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli tedbirleri alan ve dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli yapıldığı Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, tekstil atölyesinde Kayseri Şehir Hastanesi için maske üretimine başlandı.

Hükümlüler, günde ortalama 5 bin maske üreterek, salgına karşı ülkede yürütülen mücadeleye destek olmaya çalışıyor.

Kaynak: AA