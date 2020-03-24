Kayseri'de mahkumlar maske üretimine başladı
Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Kayseri Şehir Hastanesi için maske üretiyor.
Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Kayseri Şehir Hastanesi için maske üretiyor.
Dünyada yoğun olarak görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede de önemli ihtiyaç haline gelen maske üretimine, cezaevinde kalan hükümlüler de katkı sağlıyor.
Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli tedbirleri alan ve dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli yapıldığı Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, tekstil atölyesinde Kayseri Şehir Hastanesi için maske üretimine başlandı.
Hükümlüler, günde ortalama 5 bin maske üreterek, salgına karşı ülkede yürütülen mücadeleye destek olmaya çalışıyor.
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Kaynak: AA