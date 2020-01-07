Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de, duruşma sonrası mahkeme heyetine hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:40
Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

'de, duruşma sonrası mahkeme heyetine hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan yakınlarına "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildiğini öğrenen bazı sanık yakınları, adliye koridorunda taşkınlık çıkararak, mahkeme heyetine hakaret etti.

Polis ekipleri, "FETÖ'cülere bu kadar ceza vermiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz." diyen H.Ç. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Adliye polis noktasında haklarında tutanak tutulan 2 şüpheli, Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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