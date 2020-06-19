Kayseri'de lokantacı ve pastacılarla "hijyen protokolü" imzalandı
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Kayseri'de lokantacı ve pastacılarla "hijyen protokolü" imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "hijyen protokolü" imzalandığı bildirildi.

Kayseri'de lokantacı ve pastacılarla
19.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:00

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "hijyen protokolü" imzalandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, protokolün amacının, pandemi sürecinde lokanta ve pastanelerin daha sağlıklı ve steril ortamda hizmet vermelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Yeme-içme mekanlarının hizmet sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız, Akıllı Şehir Uygulaması'nda odamızın kıymetli üyelerinin aranılan mekanlardan biri olmalarını sağlamak. Konu insan, sağlık ve hizmet sektörü olunca bu tür çalışmalar yapmak da yerel yönetimler olarak bizlerin görevleri. Bu konuda ilgili birimlerimiz gerekli hazırlıkları yaptı. İnşallah vatandaşlarımız Kayserimizin Akıllı Şehir Uygulaması'ndan bu konuyla ilgili sayfalara girdiklerinde hangi mekanda, hangi ortamda yeme-içme imkanlarından istifade edeceklerini dünyanın her yerinden görebilecek. Bu süreçte işletmelerimize dezenfeksiyon konusunda desteklerimizi de sürdüreceğimizi paylaşmak istiyorum."

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de protokolü halka daha kaliteli ve iyi hizmet sunmak adına imzaladıklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Odaya bağlı işletmelerde dezenfeksiyon çalışması ve denetim gerçekleştirecek, belirlenen azami şartlara uygun iş yerlerine "hijyen sertifikası" verecek.

Sertifika alan işletmelerin bilgilerine Akıllı Şehir Uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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