Kayseri'de lityum-iyon batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de lityum-iyon batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek

Kayseri'de lityum-iyon batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Kayseri'de yapılacak lityum-iyon batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Kayseri'de yapılacak lityum-iyon batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak lityum-iyon batarya tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenirken, yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 7 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Ürün çeşitlendirme yatırım şeklinde belirlenen projede öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 722 milyon 501 bin 56 lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 481, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak hesaplandı.

Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler ise silindirik batarya için yıllık 414 bin 491 adet ve prizmatik batarya için yıllık 3 bin 432 adet olarak belirlendi.

Sigorta, enerji ve nitelikli personel destekleri

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak.

Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon lira) ve enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) imkanlarından yararlandırılacak.

Yatırım tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa tevsikini müteakip düzenlenecek.

Kararın hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek
Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ümit Dündar Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de lityum-iyon batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 08:52:52. #1.14#

title