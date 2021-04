Kayseri'de leyleklere kar sürprizi

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan kar yağışıyla ilçeye erken gelen leylekler zor anlar yaşadı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve her yıl mayıs ayında ilçeye gelen leylekler, bu yıl erken geldi. Kovalı Mahallesi'nde elektrik direğine yuva yapan leylekler, nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle leyleklerin yuvası da kar altında kaldı. Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan leyleklere mahalle sakinleri yem bıraktı. Mahalle sakinlerinden Ömer Çiçek, "Evimin önündeki elektrik direğine her yıl leylekler gelir. Bu yıl zannedersem bir de yumurtaları var. Nisan ayında yağan kara leylekler hazırlıksız yakalandı. Sıcak iklimleri seven leylekler soğuk hava şartlarında ve yağan karda üşüdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı