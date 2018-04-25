Kayseri'de laleli Türk bayrağının gölgesinde 23 nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de Cumhuriyet alanında, 168 bin lalenin oluşturduğu 400 metrekarelik rekor denemesi yapılan dev Türk bayrağının yanı başında yapıldı. Çelenk koyma töreninde çocuklardan çok gençler ve büyüklerin olması dikkati çekti

Kayseri'de bayram kutlamaları 09.00'da Cumhuriyet alanına çelenk koyma töreniyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı anıta çelenk koyduktan kısa süre sonra buradaki tören sona erdi. Törene daire müdürlerinden oluşan düşük düzeyde protokol katılımı olurken, siyasi parti il başkanlarından sadece CHP il başkanı Ümit Özer' çelenk töreninde hazır bulundu. Protokol mensupları ve katılımcılar daha sonra Melikgazi ilçesi Besime Özdereci İlköğretim okulundaki etkinlikleri izlemeye gitti