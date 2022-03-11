KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KAYSERİ'de kuyumcuya giren bir kişi sarraf Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaraladıktan sonra, tezgahta bulunan bileziği çalıp kayıplara karıştı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAYSERİ'de kuyumcuya giren bir kişi sarraf Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaraladıktan sonra, tezgahta bulunan bileziği çalıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kimliği henüz belirsiz şüpheli alışveriş bahanesiyle sarraf Fatih Nergis'den bilezik aldı. Şüpheli, parayı ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaraladı ve çaldığı bilezikle kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI

KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI

KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI

KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis, Fatih, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title