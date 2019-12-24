Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

24.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:34
Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, dün saatlerinde başlayan ve hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, iki gündür etkisini sürdürüyor.

Aşırı rüzgar nedeniyle Kayabaşı, Sahabiye, Hunat, Mevlana, Köşk, Battalgazi, Cumhuriyet, Fevzioğlu, Demokrasi, Tacettin Veli, Gevher Nesibe, Yakut, Argıncık ve Beyazşehir mahalleleri ile Yahyalı ilçesinde bazı bina ve evlerin çatısı uçtu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın saat 03.00'e kadar süreceği, vatandaşlar çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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