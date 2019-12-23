Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

23.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:50

Kayseri'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, gün boyunca etkisini sürdürdü.

İl genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın etkisini yarın da sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtildi.

Kaynak: AA