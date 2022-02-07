Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

KIRŞEHİR (İHA) - Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevre illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada; "Bölgemiz genelinde (Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas) Salı akşam saatlerinden sonra yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüşmesini ve gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun olarak Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilmektedir. Kar yağışından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, Buzlanma ve Don olayı, Tipi, Çığ Riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel