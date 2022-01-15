Kayseri'de "Kuşaklararası" konulu resim sergisi açıldı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi'nin katkılarıyla ressam Hasan Gürpınar ve çocukları tarafından hazırlanan "Kuşaklararası" konulu resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürpınar ile çocukları Ayşe ve Hüseyin Gürpınar, Elif Hatice Toksarı tarafından hazırlanan 49 eserin yer aldığı sergi, Talas Belediyesi Kültür Merkezi 7/24 Kütüphane'de düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Hasan Gürpınar, katkılardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, "Ailece bir sergi açmayı düşünüyorduk, Başkan Bey vesile oldu. Burada 49 eserimizi sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bu imkanı sağlayan Başkan Yalçın'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Yalçın da, "Şehrin önemli dükkanlarının tabelalarında 'Gürpınar' yazardı. Evlatlarında da böyle bir gen var ki bugüne gelmiş. Hasan Hocam Atatürk resmini en hızlı yapan isim olarak da bilinir. Geçen gün bir okulda gezerken görüştük ve bir resim sergisi açsak dedik, sağ olsunlar kabul ettiler. Sanatçı için sanatı yapmak kadar onu sergiye dönüştürmek de zordur. Sağ olsunlar bizi kırmayıp bir sergi hazırladılar. Tüm sanatseverlere bu güzel sergimize geldikleri için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.