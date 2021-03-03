Kayseri'de kurusıkı tabanca ve bıçakla adliyeye girmeye çalışan kadın yakalandı

Kayseri'de çantasında kurusıkı tabanca ve bıçak ile adliyeye girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.

Kayseri'de çantasında kurusıkı tabanca ve bıçak ile adliyeye girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aile Mahkemesindeki işlemleri için adliyeye gelen 31 yaşındaki G.S, girişteki x-ray cihazından geçen çantasında tabanca ve bıçak tespit edilmesi üzerine polis tarafından durduruldu.

Çantadaki kurusıkı tabanca ve bıçağa el koyan polisler, daha sonra kadını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Tabanca ve bıçağı koruma amaçlı bulundurduğunu, çantasında unuttuğu için adliyeye getirdiğini öne süren kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya