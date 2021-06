Kayseri'de kurbanlık fiyatları belirlendi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kentte büyükbaş hisse bedelinin 2 bin-3 bin 500 TL, küçükbaş hayvan fiyatının ise bin 500 ile 2 bin 500 arasında olacağını söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kentte büyükbaş hisse bedelinin 2 bin-3 bin 500 TL, küçükbaş hayvan fiyatının ise bin 500 ile 2 bin 500 arasında olacağını söyledi.

Bağlamış, KTB Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kentte yeterince büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunduğunu, hayvan sorunu yaşanmadığını ifade eden Bağlamış, besicilerle yaptıkları toplantı sonucunda büyükbaş hisse bedelinin 2 bin-3 bin 500 TL, küçükbaş hayvan fiyatının ise bin 500 ile 2 bin 500 arasında olmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Canlı kurbanlık kilogram fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Bağlamış, şunları kaydetti:

"Erkek kurbanlık vasfını taşıyan dana canlı kilogram fiyatı 30 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve canlı kilogram fiyatı 29 TL, dişi koyun canlı kilogram fiyatı 30 TL, erkek toklu canlı kilogram fiyatı ise 35 TL'dir. Kombinalarda kesim ücreti büyükbaş hayvan için 700 TL, küçükbaş hayvan ise 150 TL'dir. Et çekim ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir. Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleriyle çiftlikler tercih edilmelidir. Sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan, ateşi yüksek olan, etleri olgunlaşmamış olan genç, bakışları ve dış görünüşü canlı olmayan hayvanlar satın alınmamalıdır. Et çekimleri bayramda seyyar olarak ortaya çıkan yerlerde değil, her zaman hijyene dikkat eden kasaplarda yapılmalıdır.'

Bağlamış, Kurban Bayramı'nda pastırma ve sucukta herhangi bir fiyat artışı olmayacağını, bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20 bir artış yaşandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin