Kayseri'de kurban kesim tatbikatı Kayseri'de kurban kesim tatbikatıKayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından oluşturulan alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı.

Kayseri'de kurban kesim tatbikatı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından oluşturulan alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Kesim öncesi kaçan büyükbaş kurbanlıklar 6 kişilik kurban yakalama timi tarafından yakalanıp, görevliler tarafından sosyal mesafeli kesim alanında kesilerek, parçalandı.

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesilmesi için Oymaağaç bölgesinde kurban kesim alanı oluşturdu. Bayram öncesi alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Tatbikata 83'ü kasap olmak üzere 300 personel görev aldı. Kesim alanında daha önceden görevleri belirlenen çalışanlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak tatbikatta yer aldı. Oymaağaç kurban kesim alanında yapılan tatbikatta kaçan büyükbaş kurbanlıklar, belediyenin 6 kişiden oluşturduğu kurban yakalama timi tarafından yakalandı. Ardından 3 büyükbaş hayvan, kasaplar tarafından kesilerek parçalara ayrıldı. Kesilen hayvanların etinin Kurban Bayramı'nda kesim alanında görev yapacak personele dağıtılacağı belirtildi.

'BÜYÜKBAŞ KESİMİ 250 TL'

Kocasinan Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Serbez, 6 yıldır belediye tarafından oluşturulan kurban kesim alanında bu yıl pandemi nedeniyle daha sıkı tedbirler aldığını söyleyerek; "Burada vatandaşlarımız kurban kesim vekaletlerini verdikten sonra kurbanları, konusunda uzman kasaplar tarafından kesilecek. Kurban Bayramı'nda alana alacağımız kişileri de ateşlerini ölçmek suretiyle maske ve sosyal mesafe kurallarına göre alacağız. Bugün yapmış olduğumuz tatbikatta da ne kadar hazır olduğumuzu görmek istedik. Hiçbir sorun yaşamadan vatandaşlarımızın kurbanlarını temiz ortamlarda kesip teslim edeceğiz. İlçe genelinde kurban kaçma ihtimaline karşı kurban yakalama timimiz görev aldı.Türkiye'de en modern kurban tesisini kurduk. Büyükbaş için 250 TL, küçükbaş hayvan için ise 75 TL kesim ücreti belirledik" dedi.

Kaynak: DHA