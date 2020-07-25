Kayseri'de kurban kesim tatbikatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de kurban kesim tatbikatı

Kayseri'de kurban kesim tatbikatıKayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından oluşturulan alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı.

25.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:01

Kayseri'de kurban kesim tatbikatı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından oluşturulan alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Kesim öncesi kaçan büyükbaş kurbanlıklar 6 kişilik kurban yakalama timi tarafından yakalanıp, görevliler tarafından sosyal mesafeli kesim alanında kesilerek, parçalandı.

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesilmesi için Oymaağaç bölgesinde kurban kesim alanı oluşturdu. Bayram öncesi alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Tatbikata 83'ü kasap olmak üzere 300 personel görev aldı. Kesim alanında daha önceden görevleri belirlenen çalışanlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak tatbikatta yer aldı. Oymaağaç kurban kesim alanında yapılan tatbikatta kaçan büyükbaş kurbanlıklar, belediyenin 6 kişiden oluşturduğu kurban yakalama timi tarafından yakalandı. Ardından 3 büyükbaş hayvan, kasaplar tarafından kesilerek parçalara ayrıldı. Kesilen hayvanların etinin Kurban Bayramı'nda kesim alanında görev yapacak personele dağıtılacağı belirtildi.

'BÜYÜKBAŞ KESİMİ 250 TL'

Kocasinan Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Serbez, 6 yıldır belediye tarafından oluşturulan kurban kesim alanında bu yıl pandemi nedeniyle daha sıkı tedbirler aldığını söyleyerek; "Burada vatandaşlarımız kurban kesim vekaletlerini verdikten sonra kurbanları, konusunda uzman kasaplar tarafından kesilecek. Kurban Bayramı'nda alana alacağımız kişileri de ateşlerini ölçmek suretiyle maske ve sosyal mesafe kurallarına göre alacağız. Bugün yapmış olduğumuz tatbikatta da ne kadar hazır olduğumuzu görmek istedik. Hiçbir sorun yaşamadan vatandaşlarımızın kurbanlarını temiz ortamlarda kesip teslim edeceğiz. İlçe genelinde kurban kaçma ihtimaline karşı kurban yakalama timimiz görev aldı.Türkiye'de en modern kurban tesisini kurduk. Büyükbaş için 250 TL, küçükbaş hayvan için ise 75 TL kesim ücreti belirledik" dedi.

Kayseri'de kurban kesim tatbikatı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Ekonomi
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Dünya
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Politika
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy...
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Reha Özcan Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Mehmet Topal Sergen Yalçın Koray Gençerler
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Kayseri'de kurban kesim tatbikatı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 12:47:20. #1.15#
title