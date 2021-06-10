Kayseri'de kurban kesim fiyatları belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de kurban kesim fiyatları belirlendi

Kayseri'de kurban kesim fiyatları belirlendi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda hayvan kesim ücretleri büyükbaş için 750 lira, küçükbaş için 150 lira olarak belirlendi.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda hayvan kesim ücretleri büyükbaş için 750 lira, küçükbaş için 150 lira olarak belirlendi.

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda hayvan kesim ücretlerinin yönetim kurulunca belirlendiğini kaydetti.

Aydın, büyükbaş hayvanın kesim ve dört parçaya ayırma işleminin 750 liraya, sadece baş kesimi işleminin 250 liraya yapılacağını, küçükbaşın kesim ve dört parçaya ayırma işleminin 150 lira, baş kesiminin ise 50 lira olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Fatma Turgut Selçuk Balcı Seren Serengil
Spor Gervinho Ergin Ataman Aziz Yıldırım Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de kurban kesim fiyatları belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 13:07:51. #1.13#

title