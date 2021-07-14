Kayseri'de Kurban Bayramı tedbirleri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla tedbirlerin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla tedbirlerin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla; ilimiz merkez ve ilçelerinde emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri en üst düzeyde planlanmıştır. Koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması salgının yayılım hızını doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, Kurban Bayramı öncesi ve süresince genel emniyet tedbirlerine ek olarak 24 saat esasına göre günlük (114) ekip olmak üzere toplam (3536) personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri arttırılmıştır. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce bayram öncesi ve süresince alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ve desteğinin sağlanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacak olup özellikle gece hayvan hırsızlığına karşı sahipleri uyarılacak, kurban satış yerlerinde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Vatandaşlarımızın, huzur ve güven ortamını bozacak davranışları ve şüpheli durumları, 112 Acil Çağrı Merkezi, diğer telefonlarımız ve e-mail adreslerimize bildirmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı