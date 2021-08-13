KAYSERİ'DE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7'Sİ AĞIR 29 YARALI
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KAYSERİ'DE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7'Sİ AĞIR 29 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 18.30 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresi Bostanlık mevkiinde meydana geldi. Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı Ahmet B. yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 27'si Kuran kursu öğrencisi 29 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan öğrencilerin gezi amacıyla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ'DE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7'Sİ AĞIR 29 YARALI
KAYSERİ'DE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7'Sİ AĞIR 29 YARALI
KAYSERİ'DE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7'Sİ AĞIR 29 YARALI
KAYSERİ'DE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7'Sİ AĞIR 29 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
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KAYSERİ'DE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7'Sİ AĞIR 29 YARALI - Haberler
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