Kayseri'de kumar oynayanlara 6 bin 680 lira ceza - Haberler
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Kayseri'de kumar oynayanlara 6 bin 680 lira ceza

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de kumar oynayanlara 6 bin 680 lira ceza

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye, 6 bin 680 lira para cezası uygulandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye, 6 bin 680 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda iskambil kağıdı ve para ile kumar oynandığını tespit etti.

Polis 5 kişiye, 6 bin 680 lira para ceza kesti. Ayrıca kıraathane sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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