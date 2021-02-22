Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza
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Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza

22.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:08
Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki temizlik firmasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda iskambil kağıtları ele geçirdi.

İş yerinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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