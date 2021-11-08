Kayseri'de kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi - Haberler
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Kayseri'de kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi

Kayseri'de bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza uygulandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Mimarsinan Mahallesi Zamantı Sokak'da faaliyet gösteren bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği toplam 5 bin 344 lira ceza uygulandı.

Yapboz diye tabir edilen kağıt ile yakalanan işletme sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda, çok sayıda oyun kağıdı ve 110 lira ele geçirildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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