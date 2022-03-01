Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza - Haberler

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Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza

KAYSERİ'de, kahvehanede yasa dışı kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 18 bin 190 TL para cezası kesildi.

KAYSERİ'de, kahvehanede yasa dışı kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 18 bin 190 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bulunan iki kahvehanede yasa dışı kumar oynandığı ihbarını aldı. Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda kumar oynayan 10 kişiye toplam 18 bin 190 TL para cezası uygulandı. İşletme sahipleri hakkında ise kumar oynattıkları gerekçesiyle idari işlem başlatıldı.


Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Güncel, Haberler

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