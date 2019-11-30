Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri
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Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro ve Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

30.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:38
Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro ve Türk sanat müziği konseri düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirilen konserde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk sanat müziği korusu sahne aldı.

Konserde, şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki koro çeşitli şarkıları seslendirdi.

Programa, Kayserili sanatseverler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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