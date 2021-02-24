Kayseri'de kredi taksiti yüzünden tartıştığı arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde kredi taksiti yüzünden aralarında husumet oluşan arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Maktul Süleyman K'nin annesi N.K. ve ablası F.K. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık, olaya ilişkin söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

A.K'ye tepki gösteren maktulün annesi N.K, olaya dair bir bilgisi olmadığını belirtti. N.K, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

F.K. ise "Vurduğu her darbe için en az 100 sene ceza almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun ilgili kurumdan beklenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir caminin önünde oturan Süleyman K. (35), 31 Ağustos 2020'de yanına gelen arkadaşı A.K. (34) ile birlikte ödeyecekleri kredi taksiti nedeniyle tartışmaya başlamış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Süleyman K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya