Kayseri'de kredi taksiti yüzünden tartıştığı arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de kredi taksiti yüzünden tartıştığı arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

24.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:24
Kayseri'de kredi taksiti yüzünden tartıştığı arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde kredi taksiti yüzünden aralarında husumet oluşan arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kredi taksiti yüzünden aralarında husumet oluşan arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Maktul Süleyman K'nin annesi N.K. ve ablası F.K. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık, olaya ilişkin söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

A.K'ye tepki gösteren maktulün annesi N.K, olaya dair bir bilgisi olmadığını belirtti. N.K, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

F.K. ise "Vurduğu her darbe için en az 100 sene ceza almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun ilgili kurumdan beklenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir caminin önünde oturan Süleyman K. (35), 31 Ağustos 2020'de yanına gelen arkadaşı A.K. (34) ile birlikte ödeyecekleri kredi taksiti nedeniyle tartışmaya başlamış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Süleyman K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Öznur Çalık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Prens Harry Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de kredi taksiti yüzünden tartıştığı arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:48:54. #1.16#
title