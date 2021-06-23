KAYSERİ'DE KOZMETİK İŞ YERİNDE YANGIN: 2 YARALI

KAYSERİ'de kozmetik iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

KAYSERİ'de kozmetik iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesinde meydana geldi. 13 katlı binanın girişinde bulunan kozmetik iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini ve binanın bir bölümünü kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise olayda yaralanan 2 kişiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de bina sakinlerinin tahliyesi için çalışma başlattı. Binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında bina önünde bulunan 3 otomobil ile apartmanda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı gören Ufuk Özdemir, "Bir anda patlama oldu. İş yerinde 3 kişi çalışıyordu. Sanırım alkol alev aldığı için patlama oldu. İçeriden 2 kişi yanarak çıktı. İtfaiye ekipleri şu an olaya müdahale ediyor. Binada oturanlarda tahliye edildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı