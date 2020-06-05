Kayseri'de koyunlar kırkılmaya başlandı
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Kayseri'de koyunlar kırkılmaya başlandı

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de yaz aylarının gelmesiyle beraber koyunlar kırkılmaya başlandı.

Kayseri'de koyunlar kırkılmaya başlandı
05.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:43

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de yaz aylarının gelmesiyle beraber koyunlar kırkılmaya başlandı. Talas Belediyesi de vatandaşların ayağına hem kırkma makinesi hem de yıkama makinesi götürdü.

Kayseri'de yaz aylarının gelmesiyle beraber yetiştiriciler de koyunlarını kırkılmaya başladı. Talas Belediyesi vatandaşlara yardımcı olmak için kırkma makinesi ile koyunların parazitlerden ayrılması için koyun yıkama makinesini onların ayağına götürdü. Talas'a bağlı Başakpınar Mahallesi'nde de hayvan yetiştiricileri belediyenin yardımı ile koyunlarını kolaylıkla kırktı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın vatandaşları ziyaret ederek koyunların kırkılmasını izledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de ziyarete eşlik etti.

Koyunların kırkılması ile bilgi veren çiftçi Mustafa Karataş, "Belediye başkanımızın da bu hizmetini görünce teşekkür ettim. Bunlar bir Nimet biz üreticiler olarak. Katı gübre dağıtma makinası, koyun yıkama, kırpma bunların hepsi bizim için velinimettir. Bize büyük bir hizmet veriyor. Şu anda havalar ısınmaya başladı. Havalar ısınınca hayvanda bir rahatsızlık meydana geliyor bitlerden pirelerden dolayı. Onların temizlenmesi, temizlenirken de kırpıldıktan sonra parazit aşılarının yapılması ve meralara tekrardan gönderilmesi gibi çok büyük faydaları var. Koyun kırpıldıktan sonra rahatlama dönemine giriyor. Rahatlama dönemine girdikten sonra suyu ilaçlıyoruz. İlaçladıktan sonra koyun yıkanmaya geliyor. Yıkandıktan sonra bütün parazitlerden temizlenmiş rahat bir şekilde meraya dönüyor"*dedi.

Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ülker de, "Şimdiye kadar belediyemizin yaptığı destekler konusunda koyun yıkama banyosu, anız ekim makinası, taş toplama makinası ve bugünde koyun kırpma makinası ve gübre dağıtma makinası ile Mustafa Yalçın başkanımız desteklerini üreticilerden, çiftçilerden esirgemedi. Biz burada bugün koyun yıkama, kırpma işlemini gerçekleştirdik. Yetiştirdiğimiz koyunların, kuzuların daha verimli, kaliteli ete sahip olabilmesi için yıkama işlemi kesinlikle olmazsa olmazımızdır. Çünkü bu şekilde koyunlarımız temizleniyor, rahatlıyor ve sıcaktan da etkilenmiyor. Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum üreticilere böyle bir hizmet sunduğu için. Bu hizmetler Kayseri'de ilk oluyor. Bizde İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her zaman üreticimizin çiftçimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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