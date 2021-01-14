Son dakika haber! Kayseri'de koyun hırsızlığı, güvenlik kamerasında
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Son dakika haber! Kayseri'de koyun hırsızlığı, güvenlik kamerasında

14.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:35
Son dakika haber! Kayseri'de koyun hırsızlığı, güvenlik kamerasında

Son dakika haber: KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Ahmet Aras'a (23) ait 10 koyun, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Ahmet Aras'a (23) ait 10 koyun, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, geçen 6 Ocak'ta Develi İlçesi Güney Aşağı Mahalle'sinde yaşandı. Besici Ahmet Aras, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yengesi Fatik Aras için Yukarı Fenese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Geceyi amcası Durmuş Aras'ın evinde geçiren Ahmet Aras, bir gün sonra yeniden evine döndü. Ancak Ahmet Aras, ahırda bulunan 10 koyunun burada olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Aras, koyunların kimliği belirsiz bir kişi tarafından traktörün römorkuna yüklenerek çalındığını gördü. Aras'ın ihbarı sonrası polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ahmet Aras, olay günü evde olmadığını belirterek, "Hırsız gece benim yokluğumdan faydalanarak, koyunları çalmış. Ancak koyunlarım halen bulunamadı. Ben anne ve babamın vefatının ardından geçimimi tek başıma sağlamaya çalışıyorum. Yetkililerden koyunlarımı bulmalarını istiyorum" dedi.

Son dakika haber! Kayseri'de koyun hırsızlığı, güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Kayseri'de koyun hırsızlığı, güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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