Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünü polis sonlandırdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyulmayan düğünü polis ekipleri sonlandırdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyulmayan düğünü polis ekipleri sonlandırdı.

Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak'ta ilgili makamlara bilgi verilmeden bir sokakta düğün yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri harekete geçti.

Maske ve mesafe kuralına uyulmadığını tespit eden polis ekipleri, düğün sahibini uyardı. Bunun üzerine düğün sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan