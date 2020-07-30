Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklandı Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirlerini görüşmek üzere toplandı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Kovid-19 ile mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA