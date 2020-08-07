Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetimi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında pazar yerlerini denetledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında pazar yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, Sahabiye ve Erciyesevler mahallelerindeki pazar yerlerinde incelemede bulundu.

Pazarların giriş noktalarında uygulanan sosyal mesafe kurallarını kontrol eden Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, pazara gelen vatandaşları da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için sık sık uyardı.

Kaynak: AA