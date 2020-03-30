Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri Kayseri Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları açıkladı.

Kayseri Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgını dolayısıyla marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de çocukların alınmamasına, zorunlu haller dışında sokağa çıkan kişilere yönelik sahadaki denetimin en üst seviyeye taşınmasına karar verildiği bildirildi.

Çalışma hayatının düzenine ilişkin Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgenin yöneticileri ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri arasında istişari mahiyette toplantılar yapılmasına, apartmanlarda asansör çağrı tuşlarının dezenfekte edilmesine ve apartman yöneticileri tarafından takip edilmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özel ve kamuya bağlı tüm işyerlerinde 1 metrelik şeritlerle, pazar yerlerinde 3 metre aralıklarla sosyal mesafe korunacaktır. Askerlerin 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulmalarına, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine, fırınlarda ekmeği veren kişiyle parayı alan kişinin farklı kişiler olmasına ve mümkünse ekmeklerin paketli olarak satılmasına, ekmek ve pide üretim yerlerinde müşterilerin üretim alanlarına girmelerinin önlenmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, kurum ve kuruluşların kendi işleyişlerine göre serbest kıyafet uygulamasına geçmelerine karar verildiği aktarıldı.

Seyahat izinleri

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğunun ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı genelgede belirtilen tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerdir. Görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara umumi hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA