Kayseri'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan hobi bahçeleri yeniden açıldı
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Kayseri'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan hobi bahçeleri yeniden açıldı

Kayseri'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan hobi bahçeleri yeniden açıldı.

Kayseri'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan hobi bahçeleri yeniden açıldı
20.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:26

Kayseri'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan hobi bahçeleri yeniden açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların talebi ve Belediyenin çalışmaları sonucu üretime açılan hobi bahçeleri için Kovid-19 tedbirleri kapmasında bazı kriterler getirildi.

Buna göre, 5 farklı bölgedeki bin 784 hobi bahçesinden her birine en fazla iki kişi girebilecek, ana giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak ve girenler kaydedilecek. Bahçe numarası tek olanlar ayın tek günlerinde, çift olanlar ise çift günlerinde giriş yapabilecek. Buralara maskesiz kimse alınmayacak ve sosyal mesafe kuralları için denetimler yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlardan açılması yönünde gelen yoğun istek üzerine İl Hıfzıssıhha Kuruluna taleplerini ilettiklerini belirtti.

Belirli koşullara uyulması şartıyla bahçelerin açılabileceği şeklinde kendilerine yetki verildiğini bildiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Biz de istenilen kriterlerin sağlanması şartıyla hobi bahçelerini sahipleriyle buluşturduk. Belediyemizin girişimleri sonucu açılan hobi bahçeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günler haricindeki her gün 08.30 ile 18.30 saatleri arasında tek ve çift sayı uygulamasına göre hizmet verecek. Hobi bahçelerine 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler giremeyecek."

Bahçelerine gelerek ekime başlayan vatandaşlar ise Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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