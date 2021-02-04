Kayseri'de kovalayıp çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kayseri'de otomobiliyle kovaladığı aracı çarparak devrilmesine neden olan ve sürücüyü tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de otomobiliyle kovaladığı aracı çarparak devrilmesine neden olan ve sürücüyü tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık B.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul N.Y'nin oğlu O.Y. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki O.Y. ifadesinde, yılbaşı gecesi iş yerlerine gelen sanık B.B'nin annesini, bütün ısrarlarına rağmen babalarından ayıramadıklarını ifade etti.

Babasının bu kadına ev tuttuğunu ve mobilya aldığını öne süren O.Y, "Ne ettiysek babamdan ayıramadık. Küçük kardeşimi yetim bıraktı. Bizim ailemiz parçalandı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

B.B, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 27 Haziran 2019'da otomobiliyle kovaladığı N.Y. idaresindeki araca çarparak devrilmesine neden olmuştu. Zanlının kaza sonrası aracından inerek tabancayla ateş ettiği otomobil sürücüsü N.Y. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı, polislerce yakalanmıştı.

Sanık B.B, ilk celse yaptığı savunmasında, annesinin maktul N.Y. ile bir süre arkadaşlık yaptığını ancak bu kişinin annesi ayrılmak isteyince tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya