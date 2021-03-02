Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
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Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

02.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:56
Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 06 CDM 761plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık 10 kilometre sonra Kocasinan Bulvarı'nda kıstırılan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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