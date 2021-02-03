Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
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Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

03.02.2021 02:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:34
Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Defne Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri, 05 LK 194 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Bir süre sonra kıstırılan otomobilden inen 3 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Zanlılar, Lefke Caddesi'nde gizlendikleri okulun bahçesinde gözaltına alındı.

Otomobildeki ve şüphelilerin kaçarken yola attıkları uyuşturucu ekiplerce bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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