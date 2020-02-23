Kayseri'de koşu bandından düşen genç kaldırıldığı hastanede öldü
Haberler » Güncel » Kayseri'de koşu bandından düşen genç kaldırıldığı hastanede öldü - Haber

Kayseri'de koşu bandından düşen genç kaldırıldığı hastanede öldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde koşu bandından düşen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:58
Kayseri'de koşu bandından düşen genç kaldırıldığı hastanede öldü

'nin ilçesinde koşu bandından düşen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki bir salonunda koşu bandında dengesini kaybeden 19 yaşındaki Bayram İnce yere düştü.

Başını zemine çarpan İnce, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İnce, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler