Kayseri'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlara suç duyurusu İl Sağlık Müdürlüğü, kentte koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız paylaşımda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü, kentte koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız paylaşımda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinden itibaren "Kayseri'de koronavirüs" olduğu yönünde paylaşımda bulunulan sosyal medya hesaplarından şikayetçi oldu.

Yetkililer, paylaşımların ekran fotoğraflarıyla birlikte kullanıcılar hakkında Kayseri Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç duyuru üzerine inceleme başlattı.

Kaynak: AA