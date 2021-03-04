Kayseri'de koronavirüs tedbirleri denetlendi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kontrollü normalleşme süreci kapsamında Karpuzatan bölgesinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kontrollü normalleşme süreci kapsamında Karpuzatan bölgesinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede pastırma ve sucuk imal eden işletmeleri ziyaret eden başkanlar, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Esnafa hayırlı işler dileyen Gülsoy ve Bağlamış, imalathanelerde alınan önlemleri yerinde inceledi.

Gülsoy, "Şehrimiz turuncu renkle yüksek risk grubunda yer alıyor. Önlemlere birlikte uyarak turuncu bölgeden mavi bölgeye geçmenin bizim elimizde olduğunu esnafımıza da ilettik. Maalesef salgında yine artış yaşanmaya başladı. Önemli olan tedbirlere ve kurallara birlikte uyulmasıdır. Toplumsal bilincin oluşması için denetimlerimiz sürecek. Rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Bağlamış ise yeni dönemde kapalı olan iş yerlerinin açıldığını, sokak kısıtlamalarında esnemeler yaşandığını hatırlatarak, tedbirlere uyulmaması halinde geriye dönüş olacağını belirtti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarda denetim yapıldı.

Denetimlere, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Pınar ve KAYSO Genel Sekreteri Nihat Molu katıldı.

Yahyalı'da denetim

Yahyalı ilçesinde de Kaymakam Yunus Emre Altıner koordinesinde yapılan denetime Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan amirler, STK temsilcileri ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uymadığı, iş yerleri ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere riayet edilip edilmediği denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin