Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Haber
Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ev sahipliğinde, sektör temsilcileri ile yeni tip koronavirüs "Kovid-19" tedbirleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

16.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:36
Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ev sahipliğinde, sektör temsilcileri ile yeni tip koronavirüs "Kovid-19" tedbirleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde oda ve sektör temsilcileri ile bir araya gelen Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kovid-19" tedbirlerini açıkladı. Şahin, Bakanlığın gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürüttüğünü söyledi.

Yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıplarda artış ortaya çıktığını belirten Şahin, ülkede benzeri olumsuzlukların yaşanmaması adına, Bakanlık olarak faaliyet alanlarında bulunan işletmelerde gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün

yayılmasının engellenmesi amacıyla başlatılan bir dizi önlem paketinin ivedilikle hayata

geçirileceğini anlattı.

Bu kapsamda, il ve ilçe müdürlüklerince gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal

Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerin artırılması, gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen

kurallarının en üst seviyede sağlanması, personelin sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması, ateşli hastalığı olanların işletmeden

sağlığına kavuşana kadar uzaklaştırılması ve personelin genel hijyen kuralları açısından

bilgilendirilme eğitiminin sıklaştırılmasını isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması; üretim, dağıtım, perakende satış yerlerinde çalışanlara ve toplu tüketim yerlerinde çalışan ve müşteri kullanımına ait lavabolarda sıvı sabuna ilave olarak dezenfektan solüsyonların kullanılması; açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmemesi; sektörel bazda gıda işletmecileri için artırılmış hijyen kuralları konusunda Esnaf ve Sanatkar Odaları destekli bilgilendirme yapılarak, işyeri ziyaretleri düzenlenmesi; gıda konusunda sıkıntı yaşanmayacağı, gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı konusunda bilgilendirme yapılması konularında azami hassasiyet göstererek, geçirmekte olduğumuz bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgilerine sunarım."

"Şu ana kadar hiçbir şikayet ile karşılaşmadık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise dünyada yaşanan bu salgının bir an önce bitmesini dilediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığına teşekkür eden Gülsoy, önceden aldıkları önlemler sayesinde dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın Türkiye'de fazla bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade etti.

Tüm tedbirleri almaları gerektiğini kaydeden Gülsoy, kendilerinin de bu kapsamda tüm üyelerine gerekli duyuruları yaptıklarını dile getirdi.

Son günlerde bu salgın yüzünden fahiş fiyatla ürün satıldığı veya reyonların boşaldığı yönünde bazı haberler olduğunu anımsatan Gülsoy, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Böyle olumsuz düşünmeye de gerek yok. Çünkü özellikle Kayseri özelinde, Ahilik kültürünü yaşayan bizim insanımız, helal haram ölçüsünü iyi bilen ve insanlara yardımcı olmaya çalışan, ekmeğini helal taraftan kazanmaya çalışan tüm üyelerimizde böyle fahiş fiyattan satmaya ilişkin yaptığımız denetimlerde böyle bir şey ile karşılaşmadık. Bu hassasiyeti gösteren, bu şekilde hissi davranarak insan sağlığını ön plana koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşan tüketicilerimiz varsa Ticaret Odamıza, Ticaret Borsamıza ve il müdürlüklerine şikayetlerini yapsınlar. Biz de gerekeni yaparız."

Toplantıda konuşan diğer sektör temsilcileri de gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, vatandaşlardan telaşa kapılmamalarını istedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer...
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Falcao Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Futbol Almanya Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 19:27:30. #1.15#