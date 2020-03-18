Kayseri'de koronavirüs tedbirleri Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıklı hayat merkezleri ve Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde hasta kabulü durduruldu.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıklı hayat merkezleri ve Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde hasta kabulü durduruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet gösteren Kayseri'deki 6 sağlıklı hayat merkezi ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği hasta kabulü, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından durduruldu.

Buralarda çalışan sağlık personelin, ihtiyaç duyulan diğer birimlere yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA