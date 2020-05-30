Kayseri'de 'koronavirüs' sessizliği
Kayseri'de 'koronavirüs' sessizliğiKAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
30.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:03
Kayseri'de 'koronavirüs' sessizliği
KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentte meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin birçok yerinde polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu ve denetim yaptı. Durdurulan sürücülerin kimlikleri kontrol edildi, belgelerine bakıldı.
Kaynak: DHA