Kayseri'de koronavirüs önlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemleri sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemleri sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmeden numarataj başvurularını elektronik posta ve Whatsapp üzerinden yapabilecek.

Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerini kapsayan numarataj başvuruları da elektronik posta ve Whatsapp üzerinden istenilen belgeler ile gerçekleştirilebilecek.

Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri ise istenilen belgeler ile birlikte ilçe belediyelerine başvurularını yapabilecekler. İlçe belediyelerinden alınan bu talepler, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ulusal Adres Veri Tabanı"na (UAVT) girilecek.

Kaynak: AA