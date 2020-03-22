Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor
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İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel

Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Korona virüs hattına, günde yaklaşık 70 arama geliyor.

22.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:48
Kayseri'de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Korona virüs hattına, günde yaklaşık 70 arama geliyor. Hattı arayan vatandaşlar, yurtdışından gelen komşularının evinde durmadığını ihbar ediyor ve virüsten nasıl korunabileceklerini soruyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü de, vatandaşlara yardımcı olmak için Koronavirüs hattı kurdu. Kurulduğu günden itibaren 7/24 açık olan hatta, günde yaklaşık 70 aramanın geldiği hatta, ilginç sorularda geldi. Bazı vatandaşlar korona virüsten korunmak için neler yapılacağını sorarken, bazı vatandaşlar ise yurtdışından gelen komşularının evde durmadığını ve sürekli dışarıda gezdiğini ihbar etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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