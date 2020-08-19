Kayseri'de koronavirüs denetimi Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde denetim yaptı.

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde denetim yaptı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunç ve Gülsoy, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelindeki tüm alanları kapsayacak şekilde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan alışveriş merkezini denetledi.

Denetimle ilgili değerlendirmede bulunan Gülsoy, koronavirüs salgını nedeniyle maske, fiziki mesafe ve iş yerleri için belirlenmiş kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiğini, koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını aktardı.

"Yaptığımız denetimlerde gördük ki vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar" ifadesini kullanan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezi ve içerisinde bulunan işletmelerimizin de tedbirlerini aldıklarını yerinde denetledik. Ateşimiz ölçüldü, vatandaşlarımız için dezenfektan ve maskelerin de hazır olduğunu gözlemledik. Burada amaç ceza yazmak değil, farkındalık oluşturmak. Kurallara uyan iş yerlerimize ve vatandaşımıza da teşekkür ediyorum. Birlik olup virüsü yenelim. Cezalara değil, virüse tedbir alalım. Sağlık çalışanlarımızın da bugüne kadar verdiği emek ve mücadelelerini de unutmayalım. Buna göre tedbirleri de elden bırakmayalım."

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da denetimlerde genel olarak kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Kaynak: AA