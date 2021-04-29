Kayseri'de korku dolu dakikalar: Evini yakan şahıs kırdığı cam parçaları ile kendine zarar verdi

Kayseri'de korku dolu dakikalar: Evini yakan şahıs kırdığı cam parçaları ile kendine zarar verdi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs, kırdığı cam parçaları ile kendine zarar vererek yardım etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine eşya attı.

Kayseri'de korku dolu dakikalar: Evini yakan şahıs kırdığı cam parçaları ile kendine zarar verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oturduğu evi yakan şahıs, kırdığı cam parçaları ile kendine zarar vererek yardım etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine eşya attı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Z.Ç., ikamet ettiği evi ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin balkonuna çıkan Z.Ç., kırdığı cam parçaları ile kendine zarar vererek, eşyaları da sokağa ve kendisine yardım etmek isteyen ekiplere attı.

Polis ekiplerinin ikna çalışmalarının sürdüğü sırada çıktığı balkondan aşağı atlayan şahıs, etkisiz hale getirildi. Hazır bekletilen ambulansla hastaneye sevk edilen Z.Ç., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN