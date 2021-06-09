Kayseri'de Kore gazisi Aziz Altı 92 yaşında vefat etti
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Kayseri'de Kore gazisi Aziz Altı 92 yaşında vefat etti

Kayseri'de Kore gazisi Aziz Altı 92 yaşında vefat etti
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de 92 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Altı son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de 92 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Altı son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altı için Battalgazi Mahallesi'ndeki Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Başkan Büyükkılıç, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, askeri erkan ve Altı'nın yakınları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, koronavirüs tedbirlerine uyularak yapılan cenaze töreninin ardından Altı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşını, defnedilmek üzere Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi'ne yolcu etti.

Büyükkılıç, törende Kore Gazisi Altı'nın yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kayseri'de Kore gazisi Aziz Altı 92 yaşında vefat etti
Kayseri'de Kore gazisi Aziz Altı 92 yaşında vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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