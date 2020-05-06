Kayseri'de köpek hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri'de köpek hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdıKayseri'de bir evin bahçesine giren hırsızlar, 2 yaşındaki 'Cesur' isimli kangal köpeğini çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'de köpek hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri'de bir evin bahçesine giren hırsızlar, 2 yaşındaki 'Cesur' isimli kangal köpeğini çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde müstakil bir evde yaşayan Bayram Karagöz, bahçede kangal cinsi köpeğinin sesini duyamayınca aramaya başladı. Köpeğini bulamayan Karagöz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, köpeğin çalındığı tespit etti. Köpeğin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

'Cesur' isimli kangal köpeğin çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızların bahçeye girerek köpeğin boynuna kemer bağlayarak götürmesi görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KAYSERİ, (DHA)

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Kaynak: DHA