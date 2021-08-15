Kayseri'de köpeğe eziyet eden şüpheliye "hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma" cezası
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Kayseri'de köpeğe eziyet eden şüpheliye "hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma" cezası

Kayseri'de köpeğe eziyet eden şüpheliye 'hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma' cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de traktöre iple bağladığı köpeği yerde sürükleyen zanlı hakkında, "hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma" kararı verildi.

Kayseri'de traktöre iple bağladığı köpeği yerde sürükleyen zanlı hakkında, "hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma" kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir kişi, seyir halindeki traktörünün arka hidrolik demirine kangal cinsi köpeği bağlayıp, sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Başka bir araçtan o anların çekildiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit ededen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö'yü 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gözaltına aldı.

Zanlının sürükleyerek götürdüğü köpek bulunarak, 6 yavrusuyla birlikte hayvan koruma evine teslim edilmek üzere Kocasinan Belediyesi Veteriner Hekim Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı hakkında, "hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma" kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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Kayseri'de köpeğe eziyet eden şüpheliye "hayvan barınağında iş ve faaliyetlere katılma" cezası - Haberler
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