Kayseri'de konut satışı arttı

17.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:28

Kayseri'de kasım ayında 2 bin 804 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kasımda konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 artarak 2 bin 804 olarak gerçekleşti.

İkinci el satışların payı yüzde 66,08, ilk satışların payı ise yüzde 33,92 oldu.

Sivas'ta ise kasım ayı konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,05 artarak 1178'i buldu.

Yozgat'ta da kasım ayında konut satışı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,56 artarak, 427'ye ulaştı.

Kaynak: AA