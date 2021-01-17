Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 polis aracına çarptı
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Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 polis aracına çarptı

17.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:18
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 polis aracına çarptı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 polis aracına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 polis aracına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Yunus Emre Alan idaresindeki 28 TF 319 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Çocuk Şube Müdürlüğü önünde park halinde bulunan 3 polis aracına çarptı.

Şubedeki polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Alan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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