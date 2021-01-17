Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 polis aracına çarptı
17.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:18
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 polis aracına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 polis aracına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Yunus Emre Alan idaresindeki 28 TF 319 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Çocuk Şube Müdürlüğü önünde park halinde bulunan 3 polis aracına çarptı.
Şubedeki polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Alan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin